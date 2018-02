Das Wochenende in Franken: Bamberger Literaturfestival und Genussmesse

Bamberger Literaturfestival



Das sind die Tipps zum Wochenende für Franken:Auf dem Bamberger Literaturfestival werden spannende Lesungen von berühmten Autoren und Autorinnen abgehalten. Dabei sind unter anderem Bernhard Schlink, Uwe Timm, Hanns-Josef Ortheil, Ulrich Wickert, Thomas Kraft und Paul Maar. Zudem finden 42 kostenlose Kinderlesungen in Bamberg und Bamberg Land statt.Donnerstag, 15. Februar bis Dienstag, 06. März 2018Mehrere Veranstaltungsorte in BambergDiverse Preise zu den unterschiedlichen AutorenlesungenAuf der Genussmesse "Kulinea" stellen Direktvermarkter aus der Region ihre Erzeugnisse aus und ermöglichen den Besuchern einen Einblick in die Vielfalt der regionalen Produkte.: Freitag, 16. Februar bis Sonntag, 18. Februar 2018Mehrzweckhalle am Tuchanger, 97475 Zeil am MainVier EuroDas Bockbier der Brauerei Hübner ist fertig und zum Anstich bereit. Der Brauereigasthof lädt zum Bockbieranstich ein.Freitag, 16. Februar 2018, ab 16 UhrBrauereigasthof Hübner, Hauptstraße 28, 96196 WattendorffreiIn Würzburg gibt es viele außergewöhnliche Tiere zu sehen - alles, was in den Tropen oder Savannen herumlungert. Unter anderem dabei sind Riesentausendfüßler, Gespensterschrecken, Skorpione und die größte Vogelspinne der Welt. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Foto mit einem der Tiere auf der Hand zu machen.Samstag, 17. Februar und Sonntag, 18. Februar 2018, 10 bis 18 UhrVeranstaltungszentrum Heiligkreuz Jürgen Wohlfart, Hartmannstraße 29, 97082 WürzburgErwachsene sieben Euro, Kinder sechs Euro, Kinder unter drei Jahren freiMehr Informationen zur Spinnen- und Insektenewelt in WürzburgDie internationale Branche für Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und Wellness versammelt sich am Wochenende in Nürnberg zu den Messen BioFach und Vivaness. Die rund 2.500 Aussteller überzeugen dort mit Bio-Lebensmitteln, Naturkosmetik und Öko-Textilien.Mittwoch, 14. Februar bis Samstag, 17. Februar 2018, 9 bis 17 UhrMessezentrum, 90471 NürnbergTageskarte 42 Euro, Dauerkarte 61 EuroBeim Workshop Bogenschießen des BUNI Kultur- und Freizeittreff sind sowohl Neulinge als auch erfahrene Schützen willkommen. Geleitet wird der Kurs von erfahrenen Bogenschützen.Sonntag, 18. Februar 2018, ab 15 UhrBUNI - Kultur- und Freizeittreff, Bertolt-Brecht-Straße 6, 90471 Nürnbergein Euro