Das Wetter in Franken: Es wird heiß zum Wochenende - Unwettergefahr bleibt

Nach den heftigen Gewittern in der Nacht ist es am Donnerstag im Bereich einer von Nordwesten hereinziehenden Kaltfront wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Maximal werden 27 Grad erreicht, so die Prognose unseres Wetterexperten Stefan Ochs. Es weht ein zeitweise mäßiger Westwind. In Gewitternähe besteht die Gefahr von Sturmböen.Diese Kaltfront bleibt am Freitag diagonal über Nordbayern liegen, wobei die Warmluft vorübergehend wieder etwas an Raum nach Nordwesten gewinnt.Am Freitag scheint tagsüber häufig die Sonne und die Temperaturen klettern wieder bis auf knapp 30 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Samstag dürfte dann eine lebhafte Schauer- und Gewittertätigkeit aufkommen. Der Wind weht am Freitag nur schwach aus wechselnden Richtungen.Für Samstag und die Nacht zum Sonntag gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Kaltfront zieht nach Südosten ab und mit ihr die Gewitter, das heißt, es setzt sich trockenere Luft durch bei maximal 25 Grad. Oder die Front macht noch einen kurzen Schlenker nach Nordwesten, die Temperaturen steigen auf gut 30 Grad und ab den Abendstunden setzen Gewitter ein - es bleibt also spannend.Am Sonntag zieht die Kaltfront dann endgültig ab. Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern und Gewittern. Maximal werden 25 Grad erreicht. Der in Böen starke Wind weht aus West.Am Montag und Dienstag weht ein mäßiger und in Böen starker Westwind. Er bringt gemäßigte Nordatlantikluft mit Höchsttemperaturen um 23 Grad. Dabei ist es wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen. Ab und zu gibt es auch mal einen Regenschauer.Die nächtlichen Minima gehen zu Beginn der nächsten Woche von 15 auf 10 Grad zurück.Die Konsistenz der Vorhersagen für das kommende Wochenende war bisher nicht gut. Temperaturen, sowie Lage und Zeitpunkt der Gewitter werden immer wieder anders beurteilt. Auch wenn der Fokus bei den Unsicherheiten auf dem Samstag liegt, ist es mit der Zuverlässigkeit der Prognosen für Freitag und Sonntag auch nicht zum Besten bestellt.