Das "Wenzesla" schmeckt auch im Vatikan

Der Festausschuss für die 300 Jahrfeier der Litzendorfer Pfarrkirche St. Wenzeslaus hatte beschlossen, auch ein Festbier brauen zu lassen. Die Vorsitzende Jutta Uzelino hatte die Einzelheiten dazu mit den beiden erfahrenen Schammelsdorfer Braumeistern Michael und Johannes Knoblach besprochen. Nun traf man sich zum Anstich des edlen Gerstensaftes in der Gaststube. Diesen nahmen Pfarrer Marianus Schramm, Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) und Braumeister Michael Knoblach vor.

Knoblach nannte einige wichtige Daten zu diesem Extrasud: 42 Hektoliter sind gebraut worden, die Stammwürze beträgt 13 Prozent und der Alkoholgehalt 5,3 Prozent. Das bernsteinfarbige Bier sei der Urform ihres Lagerbieres nachempfunden, im Antrunk malzig und im Abgang herb. Das Bier hat wenig Kohlensäure, ist also ungespunden und auch in Flaschen zu kaufen. Vater Michael verkündigte noch: "Ein italienischer Händler liefert die Schammelsdorfer Biere sogar in den Vatikan."

Plötzlich fiel Jutta Uzelino mit Schrecken ein, dass das Kind ja noch gar keinen Namen habe. Gegen den Vorschlag "Wenzeslator" legten der Pfarrer und der Bürgermeister sofort ihr Veto ein, denn das seien Namen für Bockbiere. Zugestimmt haben sie dann dem nun gültigen Namen: "Wenzesla".