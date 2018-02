Das Terrortrainingszentrum bei Bamberg wäre bundesweit das erste seiner Art

Es sind versiegelte Flächen, deren künftiger Nutzen bislang völlig unklar war. Jetzt hat die Bundespolizei in Bamberg Interesse angemeldet. Auf einer zehn Hektar großen Fläche östlich der Autobahn A 73 könnte die erste so genannte KLE-Trainingsfläche für die Bundespolizei entstehen.



Dahinter verbirgt sich eine Übungseinrichtung für komplexe bedrohliche Einsatzlagen, wie sie häufig im Zusammenhang mit terroristischen Bedrohungen stehen. In ihr sollen Bundespolizisten aus ganz Deutschland im Umgang mit solchen Gefahren geschult werden. Es wäre die erste derartige Einrichtung auf dem Bundesgebiet, bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung Thomas Lehmann, Leiter der Bundespolizeischule in Bamberg.



Freilich: Noch gibt es eine zweite Fläche, die die Bundespolizei ins Auge gefasst hat. Sie liegt bei Schweinfurt, einige Kilometer vom Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Oerlenbach entfernt.



