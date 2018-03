"Das Ding des Jahres": Wie geht es weiter?

Telefonate ohne Unterlass und und jede Menge Schreibarbeit: Daraus besteht der erste Arbeitstag nach all dem Rummel bei "Das Ding" des Jahres" für Ulrich Müller und Markus Klein von MuSchu-Anhängersysteme.Dass die Fernsehzuschauer am Samstag den faltbare Auto-Anhänger aus Franken und seinen Konstrukteur zu Siegern machten, hätte weder die Jury in der Show noch der 30-jährige Ingenieur aus Gaustadt gedacht. Der wusste nach der Verkündung des Ergebnisses erst mal "nicht mehr, wo oben und unten war."Wie es mit der siegreichen Erfindung weitergeht und warum die Besteller noch etwas Geduld haben müssen, l esen Sie hier