Das denkt Bamberg über Söder und die CSU

Lucia Villareal : "Es ist schwierig, ohne klare Linie innerhalb der Partei etwas zu bewirken. Ich glaube, dass die inneren Unruhen und die rechtskonservative Ausrichtung der CSU schaden.

Ich denke, dass die Veränderung mit Markus Söder nicht schlecht ist."



Romy Springer : "Ich finde das Grundkonzept CSU schwierig. Ihre Haltung zu Themen wie der Ehe für alle sind veraltet. Ihre Ausrichtung zu konservativ. Ich glaube nicht, dass sich das mit Markus Söder stark ändert."



Dieter Zabel : "Mit Markus Söder wird wohl ein Franke Ministerpräsident. Ich hoffe, dass er sich durchsetzen kann und er an die Bürger in Franken denkt. Der Machtkampf ist eine unnötige Schlammschlacht. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker sich wieder auf das Volk konzentrieren.



Karl Franz : "Ich empfehle jetzt die Parteiführung zu trennen, aufzuteilen zwischen Horst Seehofer und Markus Söder, damit wieder Ruhe einkehrt und sich die CSU wieder um politische Inhalte kümmern kann. Bei diesem ganzen Hin und Her fühlt man sich manchmal ohnmächtig, weil man nur zusehen kann." Zu Markus Söder meint er:" Der wird 's nicht schlechter machen."



Darius Kühner : "Auch wenn ich kein Freund von CDU/CSU bin, weiß ich, dass diese Entscheidungen uns alle betreffen. Wie sich das Ganze entwickelt ist schwierig abzusehen.