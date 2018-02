Da darf es schon etwas Besonderes sein

Die Schlange der Gäste war lang, die anlässlich des Empfangs des Landkreises Bamberg Altlandrat Günther Denzler im Sitzungstrakt zu seinen 70. Geburtstag gratulierten. Aber das war nur der eine Anlass: Denn Denzler wurde auch eine ganz besondere Auszeichnung überreicht, nämlich die Verdienstmedaille des Landkreises Bamberg in Gold.



"Es ist schon erstaunlich, dass alle meine Amtsvorgänger und wichtige Persönlichkeiten wie Levi Strauss am 26. Februar Geburtstag haben", betonte Landrat Johann Kalb (CSU) nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Landrat Johann Pfister (BBL) in seiner Laudatio. Doch was schenkt man eigentlich einem Landrat? Natürlich Geldspenden für die Abtei Maria Frieden in Kirchschletten, wie er es sich gewünscht hatte, und natürlich gute Wünsche, Glück und Gesundheit. "Aber wir brauchen auch etwas Besonderes, etwas das nicht jeder bekommen kann. Daher haben wir zusammen mit dem Kreistag einstimmig beschlossen, dich mit der höchsten Auszeichnung des Landkreises zu würdigen", schilderte Kalb. Mit der erstmals im Jahr 2004 verliehenen Medaille werden ausschließlich Persönlichkeiten gewürdigt, die sich um den Landkreis herausragende Verdienste erworben haben.



Es stehe außer Frage, dass Günther Denzler prädestiniert sei für diese ganz persönliche Auszeichnung. In seiner Zeit als Landrat von 1996 bis 2014 habe er seine politischen Ziele niemals aus den Augen verloren. Damit habe er den Landkreis Bamberg entscheidend geprägt und ihn zu einer lebenswerten Region gemacht. "Ohne deinen Beitrag und ohne deine Initiativen hätte sich der Landkreis nichts so positiv entwickelt", so Kalb weiter. Denzler habe viel Herzblut, Zeit und Kraft in seine Arbeit investiert und dabei stets das Gesamte im Auge behalten.



18 Jahre lang Landrat

Altlandrat Günther Denzler resümierte in seinen Dankesworten: "Als ich 1984 erstmals in den Kreistag gewählt wurde, hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich zwölf Jahre später 18 Jahre lang die Geschicke des Landkreises federführend mitgestalten darf." Er erinnerte sich aber auch an die "Eiszeit" zwischen der Stadt Bamberg und dem Landkreis, an die damalige hohe Jugendarbeitslosigkeit und in diesem Zusammenhang an die Gründung der Zweckverbände. "Heute sind wir der stärkste Wirtschaftsraum in Oberfranken mit einer weit unter dem Landesdurchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit. Unser Landkreis ist in guten Händen, die politisch handelnden Personen kooperieren und bringen so unsere Region gemeinsam gut voran", unterstrich Denzler.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten zwei Solisten der Kreismusikschule Bamberg.