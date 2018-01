Christbaumabfuhr vom 15. bis 22. Januar

Am kommenden Montag startet die Christbaumabfuhr in der Stadt Bamberg. Die ausrangierten Bäume werden nicht von der normalen Müllabfuhr abgefahren, sondern von extra für diesen Zweck eingeteilten Kolonnen. Es ist dabei unbedingt erforderlich, dass die Bäume spätestens um 7.00 Uhr am Gehsteigrand bereitgestellt werden und nicht erst dann, wenn die Mülltonnen geleert werden. Von größter Bedeutung ist es, dass der Christbaumschmuck restlos abgenommen wird, da die Bäume zur Kompostierungsanlage angeliefert und dort kompostiert werden. Christbaumschmuck wie z.B. Lametta, Engelshaar, Girlanden usw., der nicht oder nur schwer verrottet, würde den Kompost zu stark belasten und verunreinigen, so dass sein Einsatz in der Landwirtschaft nicht mehr möglich wäre. Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten und kann hiermit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Die Christbäume werden wie folgt abgeholt:

Montag, 15.01.2018 - Abfuhrbezirk 1 + 2

Dienstag, 16.01.2018 - Abfuhrbezirk 3 + 4

Mittwoch, 17.01.2018 - Abfuhrbezirk 5 + 6

Donnerstag, 18.01.2018 - Abfuhrbezirk 7 + 8

Freitag, 19.01.2018 - Abfuhrbezirk 9 + 10

Montag, 22.01.2018 - Abfuhrbezirk 11 + 12

Terminänderung bei der Müllabfuhr

Außerdem weist der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) darauf hin, dass in Folge der Weihnachtsfeiertage und Neujahr auch noch in dieser Woche Verschiebungen bei den Abfuhrtagen erforderlich waren. So erfolgt die für den 12. Januar vorgesehene Abholung von Hausmüll, Biomüll und der Windelsäcke am Samstag, 13. Januar. Ab dem 15. Januar gilt dann wieder der normale Turnus. Dabei zu beachten: Wie bereits gemeldet, verschieben sich ab diesem Jahr teilweise die Abholtag bei der Biotonne. Wie und wo sich die Abfuhrzeiten im Einzelnen ändern, ist neben dem Umweltkalender auch dem Abfallkalendarium zu entnehmen, das allen Haushalten bereits per Post zugestellt wurde.