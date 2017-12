Chefarzt-Prozess: Urteil gegen Bamberger Chefarzt ist gefallen

Staatsanwaltschaft: mildernder Strafrahmen





Nachdem die Beweisaufnahme am gestrigen Mittwoch beendet wurde, ist im Vergewaltigungsprozess gegen einen früheren Chefarzt des Bamberger Klinikums am Donnerstag vor dem Landgericht das Urteil gefallen. Im Vergewaltigungsverfahren gegen einen früheren Chefarzt des Bamberger Klinikums hat das Landgericht Bamberg den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 14400 Euro verurteilt.Der Vorsitzende Richter Markus Reznik sagte in der Urteilsbegründung, dass es sich um einen minderschweren Fall des sexuellen Übergriffs handele. Zwar seien die Aussagen der Nebenklägerin glaubwürdig gewesen, jedoch müsse man bei der Urteilsfindung auch andere Aspekte berücksichtigen. So sei der Angeklagte bisher beispielsweise nicht vorbestraft gewesen. Die Strafe müsse sich deshalb am unteren Rahmen des möglichen Strafmaßes orientieren, so Richter Reznik.Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten gefordert. An der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin, so Staatsanwalt Daniel Heppt, bestehe kein Zweifel. Der Angeklagte habe seine Position als Chef bewusst ausgenutzt, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.Grundsätzlich sei dies als Vergewaltigung zu bewerten. Aufgrund aller mildernder Umstände - unter anderem der Tatsache, dass es im Vorfeld des Vorfalls einvernehmliche sexuelle Kontakte gab - müsse man den Vorfall aber als sexuelle Nötigung bewerten und einen mildernden Strafrahmen anführen.Dieser Argumentation schloss sich der Vertreter der Nebenklage an. Der Vorfall habe sich grundsätzlich so abgespielt, wie von seiner Mandantin dargestellt, so Rechtsanwalt Thomas Drehsen. Strafbar sei in diesem Fall aber nicht der Oralverkehr sondern die Tatsache, dass der Angeklagte die Nebenklägerin anschließend gegen ihren Willen geküsst habe. Beim Strafmaß schloss sich Drehsen der Forderung der Staatsanwaltschaft an.Der Vertreter der Verteidigung argumentierte, dass man das moralische Fehlverhalten des Angeklagten nicht aburteilen dürfe. Die Nebenklägerin habe sich in Widersprüche verstrickt und am Tag des Vorfalls kein "Nein" signalisiert. Der 46-Jährige habe nie seine Machtposition missbraucht. Deshalb müsse er freigesprochen werden.In seinen letzten Worten betonte der 46-Jährige, dass er Fehler gemacht und anderen Menschen weh getan habe. Die ihm vorgeworfene Tat habe er aber nicht begangen. Er sei unschuldig.Der Beschuldigte soll laut Anklage die Arbeitskollegin im Dezember 2016 unter einem Vorwand in einen Küchenraum gebeten und sie gegen ihren Willen zum Oralverkehr gedrängt haben. Auch soll sie der 46-Jährige gegen ihren Willen geküsst haben. Die Nebenklägerin soll dies entschieden abgelehnt haben.Der Angeklagte hatte mehrfach ausgesagt, dass dieser sexuelle Kontakt einvernehmlich eingegangen worden war. Die Verteidigung sieht in dem Vorgehen der Nebenklägerin und einiger weiterer Zeuginnen einen Komplott.