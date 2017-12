Chefarzt-Prozess in Bamberg: Wird heute das Urteil gesprochen?

Verschärfung des Sexualstrafrechts





Angeklagter vermutet einen Komplott





Dieser Artikel wird im Laufe des Tages regelmäßig aktualisiert.

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Nachdem die Beweisaufnahme am gestrigen Mittwoch beendet wurde, werden im Vergewaltigungsprozess gegen einen früheren Chefarzt des Bamberger Klinikums heute seit 10.30 Uhr vor dem Landgericht die Schlussanträge von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung sowie das letzte Wort des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Den Ausschluss der Öffentlichkeit schreibt der Gesetzgeber vor, sofern dies im Laufe des Prozesses bereits geschehen ist.Der Beschuldigte soll laut Anklage eine ehemalige Arbeitskollegin im Dezember 2016 unter einem Vorwand in einen Küchenraum gebeten und sie gegen ihren Willen zum Oralverkehr gedrängt haben. Auch soll sie der 46-Jährige gegen ihren Willen geküsst haben. Die Nebenklägerin soll dies entschieden abgelehnt haben. Die Staatsanwaltschaft bewertet dies aufgrund der Verschärfung des Sexualrechtes als Vergewaltigung.Der Angeklagte hatte mehrfach ausgesagt, dass dieser sexuelle Kontakt einvernehmlich eingegangen worden war. Die Verteidigung sieht in dem Vorgehen der Nebenklägerin und einiger weiterer Zeuginnen einen Komplott. Dem Angeklagten solle geschadet werden, weil dieser nicht bereit gewesen sei, "weitergehende Erwartungen" der Frauen zu erfüllen.