Buttenheim setzt auf Rückschnitt statt auf Fällungen

Die etwa hundertjährigen Kastanien und Linden im Buttenheimer Dorfgarten (auch Kalbsgarten, ein historischer Biergarten mit Kegelbahn) wurden vor Jahren unsachgemäß gekappt. Mittlerweile sind an den alten Kappstellen unzählige neue Äste ausgetrieben, die schlechter an den Baum angebunden sind als natürlich gewachsene. Gleichzeitig sind die großen Schnittwunden zum Teil eingefault. Somit war fraglich, wie sicher die Bäume noch sind. Das Landratsamt riet daher zur Fällung von zumindest fünf der acht Bäume.



Die Gemeinde Buttenheim wollte die Bäume dennoch nicht einfach durch neue Bäume ersetzen. Denn bis die nachgepflanzten Bäume eine stattliche Größe erreicht hätten, würden Jahrzehnte vergehen. Deshalb wurde bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Michael Karmann (ZwdG/CSU), Bauhofleiter Harald Strohmer und dem Baumexperten Christopher Busch nach Alternativen zur Fällung gesucht. "Es gibt die Möglichkeit, die Baumkronen durch fachgerechten Schnitt wieder aufzubauen. Vitale Bäume können somit noch über Jahrzehnte erhalten werden", erklärt Busch. An diesem Donnerstag hat er sich nun mit einer Mitarbeiterin ans Werk gemacht. Sie schnitten die acht Bäume so zurück, dass sie wieder als verkehrssicher gelten dürfen.



Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).