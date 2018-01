Klärschlammentsorgung wird immer komplizierter, da die gesetzlichen Vorgaben immer strenger werden und an die landwirtschaftliche Ausbringung immer höhere Anforderungen gestellt werden. 2003 war Burgebrach ein großer Wurf in Richtung Zukunftsträchtigkeit gelungen - mit der Erneuerung, Erweiterung und Modernisierung der bisherigen Anlage am östlichen Ortseingang: Insbesondere mit der Trocknung des Klärschlammms in Hallen, die wie Gewächshäuser anmuten, hat Burgebrach einen großen Schritt zum Vorreiter gemacht. Seitdem hat die Marktgemeinde die Anlage kontinuierlich "aufgerüstet". Zuletzt mit einer Biogasanlage, die Strom gewinnt, der in den Betrieb der Kläranlage eingespeist wird. Insgesamt ein zukunftsträchtiges Modell, an dem sich nicht nur viele Gemeinde orientieren, sondern vermutlich auch freie Kapazitäten Burgebrachs nutzen wollen. Mehr darüber, was Burgebrachs Vorreiterrolle auf diesem Gebiet betrifft, lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de