Buntspecht legt halbes Dorf im Landkreis Bamberg lahm: Stundenlanger Stromausfall

Das war der Eon dann doch zu viel und vor allem zu riskant, was der Buntspecht da an ihren Strommasten so getrieben hatte. Wegen der Spechtlöcher ließ sie Masten austauschen, wozu freilich erst einmal der Strom abgeschaltet werden musste.



Vor drei Jahren hatte Meister Specht am Strommast mitten in der Ellertalstraße von Lohndorf zu hämmern begonnen. Zwei Meter unterhalb der Spitze des 15 Meter hohen Holzmasten zimmerte er sich mit kräftigen, weithin hörbaren Schlägen ein Loch in das Holz. Da er aber beim Ausbau des Nestes in die Tiefe auf einen Metallstab stieß, an dem ein Stahlseil zur Sicherung befestigt war, ließ er von diesem Vorhaben ab und begann einen Meter tiefer dasselbe noch einmal, diesmal erfolgreich.



Das imprägnierte und getränkte Holz hat ihn nicht gestört. Denn drei Jahre wohnte er in luftiger Höhe gratis bei Eon. Ob er dabei schwarz Strom abgezwackt hat, konnte nicht mehr festgestellt werden. Jetzt aber schien es den Bayernwerkbediensteten doch riskant, dass bei einem Sturm der Masten einknickt, so wurde der Mast ausgetauscht.



Dazu wurde daneben der neue gesetzt, die Kabelverbindungen umgeklemmt und der alte Stück für Stück abgesägt.



Das obere Stück mit den zwei Spechthöhlen will der Nachbar Joseph Beck, der den Gesellen von seinem Arbeitszimmer gut beobachten konnte, nun dem Naturkundemuseum in Bamberg zur Verfügung stellen.



Vielleicht können sie es für ihre Ausstellung gebrauchen. Da während der ganzen Arbeiten der Strom abgeschaltet werden musste, hat Meister Specht indirekt die Sutte, den unteren Teil von Lohndorf für einige Stunden elektrisch lahmgelegt.



Er hat sich aber schon während der Arbeiten an einem benachbarten Nussbaum umgeschaut und wird sicherlich auch bald den neuen Masten mustern, ob der auch wieder als Wohnstätte zu gebrauchen ist.