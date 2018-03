Bundespolizei ganz stark bei ,,Starkes Rennen"

Schirmherr OB Andreas Starke überreichte den Pokal für die teilnehmerstärkste Gruppe an den Teamchef des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Dirk Klemm. (Fotos: Pressestelle Stadt Bamberg)

Über 200 Läuferinnen und Läufer ließen sich von Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht abschrecken und machten auch den 12. Bamberger Volkslauf ?Starkes Rennen für Menschen in Not? am Sonntagnachmittag zu einem tollen Erfolg. Mit 82 Teilnehmenden waren die erstmals angetretenen ?Blauhemden? vom Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum das mit Abstand stärkste Team. Mit Jan Böttner (32:05 Min.), Marcus Büchner (32:28) sowie (zeitgleich 35:18) Niklas Herrmann und Julian Langenhan belegte die Bundespolizei auch die ersten Plätze. Schnellste Frau war Tanja Kopsch vom SC Kemmern (36:47).

Start und Ziel waren der Tennisclub Bamberg im Hain, wo Oberbürgermeister Andreas Starke als Schirmherr persönlich den Startschuss zum Benefizlauf gegeben hatte. Die Laufstrecke durch den Hain und am Kanal entlang dürfte diesmal etwas länger als 8 Kilometer gewesen sein, denn aufgrund eines ?Abbiege-Fehlers? der Spitzengruppe wurde ein kleiner Umweg eingelegt, wovon sich aber die vielen Läuferinnen und Läufer nicht irritieren ließen. Im Gegenteil: Bestens gelaunt und von den heißen Rhythmen der Samba-Gruppe ?Bateria quem é? angefeuert, sah man beim Zieleinlauf viele strahlende Gesichter. Am Ende überreichte Schirmherr OB Starke den Pokal für die teilnehmerstärkste Gruppe an den Teamchef des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums, Dirk Klemm. Das Team darf sich außerdem auf ein Bratwurstessen mit Oberbürgermeister Andreas Starke freuen.

Grund zu guter Laune hatten auch die Veranstalter um Jonas Merzbacher, Detlev Hohmuth und Annerose Ackermann, die von vielen Helfern unterstützt wurden. Die über 1000 Euro an Teilnahmegebühren fließen ohne Abzug in den von OB Starke ins Leben gerufenen Hilfsfond ?Gemeinsam helfen für Bamberg?.