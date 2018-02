Bürgermeister Lange: ,,Beobachten Entwicklung genau"

Mit Blick auf das Ergebnis der erfolgreich abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD in Berlin und den in Aussicht gestellten Rechtsanspruch für einen Ganztagesbetreuungsanspruch für Kinder im Grundschulalter, hält der Referent für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Bamberg, Bürgermeister Dr. Christian Lange, fest: ?Wir beobachten die Situation genau. Sollte es zu einer Regierungskoalition in Berlin und einem Rechtsanspruch der Eltern von Kindern im Grundschulalter auf einen Ganztagesbetreuungsplatz kommen, dann fordern wir als Sachaufwandsträger von Bund und Land entsprechende finanzielle Mittel, um den Anspruch auch Wirklichkeit werden zu lassen.?

Auch die Vorsitzenden des Deutschen und des Bayerischen Städtetags haben das Ergebnis der Koalitionsvereinbarungen zur Ganztagsbetreuung umgehend kommentiert. So sagte der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl wörtlich: ?Mit einer Mittagsbetreuung und Angeboten zur Jugendhilfe am Nachmittag ist es allein nicht getan. Es braucht eine konzeptionelle Grundlage für eine gute pädagogische Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern durch die Schulen und ergänzende Jugendhilfeangebote.? Das werfe für die Praxis Fragen auf, zum Beispiel: Welche Räume sind nötig? Müssten Schulen erweitert werden? Braucht es einen Umbau von Klassenzimmern oder den Neubau von Horten? Welches Personal muss eingestellt werden? Wie lässt sich das System Schule mit dem System Jugendhilfe verzahnen? Wie lassen sich verbindliche Ganztagsschule und offene Ganztagsschule (in staatlicher Verantwortung) sowie Kombi-Modelle in gemeinsamer Verantwortung und Horte als Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (in kommunaler Verantwortung) organisieren und finanzieren? Wie wirken Lehrer und Erzieher zusammen? Was geschieht in Ferienzeiten? Wer organisiert das Angebot an den einzelnen Schulen? Gribl: ?Die größten Probleme der Städte bei der Einführung eines Ganztagsanspruchs für Grundschulkinder ergeben sich in der Praxis aus dem Mangel an Raum und Personal. Ein weiteres Problem liegt in der Finanzierung: Bund und Land müssen die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sicherstellen.?

Im Zuge der von Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Dr. Christian Lange angestoßenen Kita-Offensive unternimmt die Stadt Bamberg große Anstrengungen, neue Angebote in der Ganztagesbetreuung an den Grundschulen im Stadtgebiet zu ermöglichen. Derzeit nutzen rund 50 Prozent der Kinder im Grundschulalter entweder ein Angebot der Mittagsbetreuung, der Offenen Ganztagesschule, der Gebundenen Ganztagesschule oder im Hort. Die jüngsten neuen Plätze wurden in den offenen Ganztagesgruppen an der Trimberg- sowie an der Heidelsteigschule, am Wiesenhort am Schulhaus in Bug sowie als Mittagsbetreuungsgruppe am Schulhaus in Wildensorg geschaffen. ?Sollte nun tatsächlich ein Rechtsanspruch formuliert werden, kommen auf die Stadt als Sachaufwandsträger große Anstrengungen zu. Wir fordern deshalb, dass der Bund, auch die entsprechenden finanziellen Mittel für die Kommunen zur Verfügung stellt?, betonte Bambergs Bildungsreferent, Bürgermeister Dr. Christian Lange.