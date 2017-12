Brutale Schlägerei in Bamberg: 35-Jähriger in Lebensgefahr - Zeugen gesucht

Nach einer brutalen Schlägerei in Bamberg schwebt ein 35-jähriger Mann in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Sonntagmorgen in der Bamberger Innenstadt von seinen Gegnern mit Schlägen und Tritten traktiert und schwer verletzt.



Nach der Tat sitzt ein 28 Jahre alter Mann nach Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg jetzt in Untersuchungshaft. Auch ein 19-jähriger mutmaßlicher Mittäter muss sich strafrechtlich verantworten.



Erste Auseinandersetzung in der Oberen Sandstraße

Die Gruppe, zu der auch die beiden 19 und 28 Jahre alten Männer gehörten, hielt sich gegen 4.45 Uhr in der Oberen Sandstraße nahe des Haupteingangs der Justizvollzugsanstalt Bamberg auf. Nach bisherigen Ermittlungen kam es mit weiteren Leuten zu einem verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem leichter Verletzten endete.



Nach einigen Minuten prallten die Kontrahenten jedoch erneut aufeinander. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kripobeamten schlug vor allem der 28-jährige Bamberger massiv auf seinen 35 Jahre alten Gegner ein und fügte dann dem am Boden Liegenden zudem mehrere Tritte gegen den Kopf zu. Inwieweit der 19-Jährige an dem gewaltsamen Übergriff beteiligt war, wird derzeit noch ermittelt.



Schwerste Kopfverletzungen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag das Opfer aus dem Landkreis Bamberg mit schwersten Kopfverletzungen am Boden. Passanten hatten zwischenzeitlich Erste Hilfe geleistet. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten in der Nähe die zwei Tatverdächtigen stellen und festnehmen.



Nach umfassenden Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo Bamberg erging am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 28 Jahre alten Haupttäter. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein. Sein 19-jähriger Komplize aus dem Bamberger Landkreis muss sich ebenfalls wegen versuchten Totschlags verantworten.



Zeugen gesucht

Personen, die den Übergriff am Sonntag, zirka 4.45 Uhr, in der Oberen Sandstraße, in der Nähe des Haupteingangs der JVA Bamberg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnumer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.