Brose Bamberg trennt sich von Trinchieri: Das sagt die Geschäftsführung

Trinchieri-Abgang: Die Erklärung der Brose-Geschäftsführung







"Dem Ansehen geschadet"







"Unzufriedenheit auf allen Seiten"







Ilias Kantzouris übernimmt Chefcoach-Aufgaben





Zur Entscheidung über die Position des Cheftrainers von Brose Bamberg haben sich Geschäftsführer Rolf Beyer und der Leiter Marketing und Vertrieb, Björn Albrecht, in einer Nachricht an die Sponsoren zu Wort gemeldet. Während sie die Verdienste des geschassten Cheftrainers Andrea Trinchieri lobend erwähnen, sparen sie nicht mit teils harscher Kritik. "Ergebnisse und Spielweise" hätten "dem Ansehen Brose Bambergs und seiner Sponsoren geschadet". Die Rede ist von "großen Spannungen". Am Ende hätten "Aufsichtsrat und Geschäftsführung das Vertrauen in Andrea Trinchieris Arbeit verloren"."Brose Bamberg hat Andrea Trinchieri am Montagabend von seinen Aufgaben entbunden. Erst am heutigen Nachmittag konnten Gespräche mit seinem Agenten geführt werden. Mit Rücksicht auf seine Verdienste und seine aktuelle gesundheitliche Situation wollten wir die Zusammenarbeit abgestimmt beenden und bedauern, dass dies nicht möglich war.Natürlich sind wir Andrea Trinchieri sehr dankbar, dass er mit Brose Bamberg die deutschen Meisterschaften 2015, 2016 und 2017 und den deutschen Pokal 2017 gewonnen und eine neue, attraktive Spielweise entwickelt hat. Vor diesem Hintergrund bedauern wir auch, dass es ihm in der Saison 2017/2018 nicht mehr gelungen ist, sein System erfolgreich fortzusetzen. Am Ende haben die Ergebnisse und Spielweise dem Ansehen Brose Bambergs und seiner Sponsoren geschadet.Wir hatten zum Saisonende 2017 aufgrund des Verlustes wichtiger Spieler einen schwierigen Neuaufbau vorzunehmen. Andrea Trinchieri war in die Spielerverpflichtungen immer eingebunden bzw. entschied nach dem Ausscheiden unseres Sportdirektors Daniele Baiesi allein die Zusammenstellung der Mannschaft. Leider war es ihm nicht möglich ein kontinuierlich erfolgreiches Team zu formen und sein Spielsystem zu vermitteln. Am Ende führte die Unzufriedenheit auf allen Seiten zu so großen Spannungen zwischen Head Coach und Mannschaft, dass auch Aufsichtsrat und Geschäftsführung das Vertrauen in Andrea Trinchieris Arbeit verloren haben.Brose Bamberg wünscht Andrea Trinchieri alles Gute für seine weitere Genesung und seine sportliche Karriere.Bis auf weiteres übernimmt Ilias Kantzouris die Chefcoach-Aufgaben. Wir wünschen ihm viel Erfolg!Wir hoffen, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam attraktive und engagierte Spiele unserer Mannschaft zu sehen bekommen."