Brand in Aufnahmeeinrichtung Bamberg: Polizei sieht kein Verschulden der Security

Die Kriminalpolizei Bamberg hat nach dem Brand in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) in Bamberg vor einer Woche keine Hinweise auf eine verspätete Alarmierung durch die Security gefunden."Es wurden weder vom Sicherheitsdienst noch von der Feuerwehr Versäumnisse festgestellt", erklärte Bambergs Polizeichef Thomas Schreiber im Sicherheitsbeirat der Stadt in dieser Woche. Man habe dazu Zeugen befragt und Anrufe bei der Integrierten Leitstelle ausgewertet - nun seien die Ermittlungen abgeschlossen.Ein Bewohner hatte der Security vorgeworfen, nicht rechtzeitig die Feuerwehr gerufen zu haben. Bei dem Brand war ein 28-jähriger Eritreer ums Leben gekommen, der wohl auch für das Feuer verantwortlich war