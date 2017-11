1 / 1

Ein Brandermittler der Polizei geht im Vollschutz am 15.11.2017 in Bamberg auf dem Gelände der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zu einem Wohnhaus. Bei einem Brand in der Asylunterkunft ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Foto: Nicolas Armer/dpa