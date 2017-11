Brand in Asylunterkunft in Bamberg: Flüchtling erhebt Vorwürfe gegen Wachdienst

BR: Flüchtling erhebt Vorwürfe gegenüber dem Sicherheitsdienst



Bei dem Feuer in einer Wohnung auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) in Bamberg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. 15 weitere Menschen hatten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.Noch immer ist unklar, um wen es sich bei dem Todesopfer genau handelt. Noch in der Nacht hatte die Kripo die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, einen Anschlag schloss die Polizei jedoch bereits aus.Doch hätte es überhaupt so weit kommen müssen? Ein Bewohner der Unterkunft im Bamberger Osten erhebt laut Bayerischem Rundfunk (BR) schwere Vorwürfe gegenüber dem Sicherheitspersonal in der AEO - denn die habe zu spät die Feuerwehr alarmiert. Laut dem BR-Bericht wohl, weil das Sicherheitspersonal zunächst von einem Fehlalarm ausgegangen sei. In der AEO komme es demnach immer mal wieder zu Fehlalarmen - etwa weil Bewohner in ihren Zimmern rauchten.In der Nacht zum Mittwoch aber sei der Flüchtling stutzig geworden, weil selbst nach 15 Minuten der Alarm immer noch nicht aufgehört hatte. Wie er dem BR schilderte, habe er dann Rauch im Treppenhaus entdeckt und das Feuer dem Wachdienst am Haupttor gemeldet. Dieser habe aber nicht die Feuerwehr alarmiert - erst ein syrischer Wachmann habe dem Flüchtling geglaubt und den Notruf gewählt.Nach Angaben des Flüchtlings sei der automatische Alarm gegen 2.30 Uhr losgegangen. Laut Polizeipräsidium in Bayreuth wurden die Rettungskräfte um kurz nach 3 Uhr alarmiert.