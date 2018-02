Botschaft für Klein und Groß

"Tobias Elsäßer ist nicht einfach nur ein Autor, sondern ein echtes Multitalent", erklärt Christiane Weiß, Leiterin der Stadtbücherei Bamberg, den jungen Zuhörern. Rund 25 Grundschüler sind am Dienstagnachmittag in den Pfarrsaal Maria Hilf gekommen, um sich von Tobias Elsäßer aus seinem Buch "Linus Lindbergh und die Invasion der Roboter" vorlesen zu lassen. Boygroupmitglied, freier Journalist beim Radio und unter anderem sogar Software-Programmierer sei der 45-jährige Autor schon gewesen.



Aktuell ist Elsäßer als Autor, Sänger und Songwriter unterwegs. Er schreibt Romane für Kinder und Jugendliche, obwohl er quasi ohne Kinderbücher aufgewachsen und in der vierten Klasse wegen einer Fünf im Fach Deutsch sitzengeblieben sei. Doch mittlerweile finde er Schreiben und vor allem Phantasie "total cool", weil sie mehr Möglichkeiten biete als die Realität. "Es war schon seit meiner Kindheit mein Traum, mitten auf dem Stuttgarter Flughafen zu leben", merkt er an. Aus diesem Grund würde die Hauptfigur seines Buches auch mitten auf einem Flughafen wohnen.



Literatur und Musik

Aufmerksam lauschen die Kinder der abenteuerlichen Erzählung von einem jungen Erfindersohn namens Linus Lindbergh und seinem besten Freund Majus 12, einem modebegeisterten Roboter. Anschließend greift der Stuttgarter Autor zur Ukulele, um ein Lied zu singen, welches er zu seiner Buchreihe über Linus Lindbergh geschrieben hat. "Denn verrückt ist normal und normal ist verrückt", erklingt seine Stimme. "Stell' die Welt auf den Kopf, folg' dem Lindbergh'schen Weg", singen die Kinder lautstark mit.

Die Musik sei in allen seinen Büchern präsent, und es begeistere ihn immer wieder, welche Kraft von einem gemeinsam gesungenen Lied ausgehe, erläutert Elsäßer. Auch bei den Kindern kommt die Mischung aus Vorlesen und Gesang gut an. "Ich finde, es war sehr schön", berichtet die siebenjährige Anna. "Ich hab' heute das erste Mal von den Büchern gehört und möchte zu Hause direkt weiterlesen", sagt der achtjährige Wunderburg-Schüler Mihnea.



"Sinnvolle Digitalisierung"

Auch, dass sie sozusagen Teil einer "Weltpremiere" geworden sind, freut die Kinder. Sie durften als Erste zuhören, wie Elsäßer Abschnitte aus seinem neuen Buch vorlas, das erst am 22. Februar 2018 veröffentlicht wird. "Eden Park - Der neunte Würfel" heißt der Roman. Er handelt von Vincent, einem Jungen, der an ausgeprägter Bildschirmallergie leidet.



Tobias Elsäßers aktuelles Buch kann als ironische und kritische Darstellung unserer handy- und computergesteuerten Gesellschaft gesehen werden. Er wünscht sich, dass der aktuell vorherrschende digitale Wahnsinn ein Ende nimmt. "Die sinnvolle Digitalisierung ist ein Thema, das alle Generationen betrifft", stellt der Autor klar. Folglich wolle er durch seine Bücher nicht nur junge Leser, sondern auch gerne deren Eltern auf die vorherrschende Problematik aufmerksam machen.

Schönheitswahn in der Grundschule, das Suchtpotenzial von Sozialen Netzwerken sowie jugendliche "Influencer"-Bewegungen via Youtube seien nicht richtig und teilweise unverantwortlich. Er habe das Gefühl, dass sowohl Kinder als auch Eltern die Kontrolle über die digitale Welt verloren haben.



Deshalb liege ihm auch die Musik so am Herzen. "Sie zeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen. Kreativität und Phantasie machen uns Menschen aus", erklärt der Stuttgarter.

Neben seinen Vorlesungen leitet der 45-jährige Autor auch Schreibworkshops für Kinder- und Jugendliche. "Den tollsten Computer der Welt hat jeder von uns auf seinem Hals sitzen", sagt Tobias Elsäßer, "und ich zeige den Kindern, ihn zu benutzen."



Emma Rölling