Bockbieranstiche 2017: Alle Termine und Brauereien in Bamberg und dem Landkreis

Sobald in Franken die ersten Herbstblätter fallen, steigt die Vorfreude auf die Bockbieranstiche in Bamberg und dem Landkreis - und das hat Tradition.



Bereits im Mittelalter wurde das Starkbier getrunken, genannt wurde es zu dieser Zeit aber noch "Fastenstarkbier". Mit dem Getränk sollten die Mönche ihre Kraft in der Fastenzeit erhalten. Zur Zeit der Anstiche fragen sich viele Biertrinker: Was ist Bockbier eigentlich? Dieses Bier ist stärker, es hat einen hohen Alkoholgehalt von 6,5 bis 7,5 Prozent, so dass man auch betrunkener wird. Und was ist eigentlich der Bockbieranstich? Beim Anstich wird das erste Fass des Bieres feierlich angestochen. In Oberfranken und auch in anderen Teilen Bayerns werden Feste mit dem Anstich eröffnet.



Wir haben alle Termine und Adressen, damit Freunde des besonderen Bieres keinen Anstich verpassen.







Hier die Termine der Brauereien aus der Stadt Bamberg:

Brauerei Schlenkerla:



Datum: 5. Oktober 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Dominikanerstraße 6, 96049 Bamberg



Brauerei Keesmann:



Datum: 6. Oktober 2017

Uhrzeit: 16.30 - 23 Uhr

Wo: Wunderburg 5, 96050 Bamberg



Brauerei Mahr:



Datum: 13. Oktober 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Wunderburg 10, 96050 Bamberg

Brauerei Klosterbräu:



Datum: 20. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Obere Mühlbrücke 1 - 3, 96049 Bamberg



Brauerei Fässla:



Datum: 26. Oktober 2017

Uhrzeit: 15 - 23 Uhr

Wo: Obere Königsstraße 19 - 21, 96052 Bamberg



Brauerei Greifenklau:



Datum: 23. November 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Laurenziplatz 20, 96049 Bamberg



Brauerei Ambräusianum:



Datum: 30. November 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Dominikanerstraße 10, 96049 Bamberg

Brauerei Spezial:



Die "Spezial" - Brauerei, ansässig in der Oberen Königsstraße 10 in Bamberg, veranstaltet traditionell einen Bockbieranstich Anfang November. In Absprache mit der Brauerei, soll für die Veranstaltung keine redaktionelle Werbung betrieben werden.

Brauerei Kaiserdom:



Datum: derzeit unbekannt

Uhrzeit: derzeit unbekannt

Wo: Breitenäckerstraße 9, 96049 Bamberg



Weißbierhaus Bamberg:



Datum: 13. Oktober 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Obere Königsstraße 38, 96052 Bamberg



Bockbieranstich im Bootshaus am Hain:



Datum: 20. Oktober 2017

Uhrzeit: ab 17 Uhr

Wo: im Bootshaus am Hain, Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg



Diese Bockbieranstiche finden im Landkreis Bamberg statt (von September bis Dezember)

Brauerei Göller:



Datum: 29. September 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Scheßlitzer Straße 7, 96117 Memmelsdorf - Drosendorf



Schlossbrauerei Reckendorf:



Datum: 29. September 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Mühlweg 16, 96182 Reckendorf



Brauerei Diller:



Datum: 29. September 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Am Kreuzberg, 96103 Hallstadt - Dörfleins



Gambrinus Keller:



Datum: 30. September 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Weinbergstraße, 96173 Unterhaid



Brauerei Will:



Datum: 1. Oktober 2017

Uhrzeit: 12 - 23 Uhr

Datum: 4. November 2017

Uhrzeit: 11 - 23 Uhr

Wo: Schederndorf 19, 96187 Stadelhofen



Brauerei Müller:



Datum: 3. Oktober 2017

Uhrzeit: 12 - 23 Uhr

Wo: Lange Straße 2, 96158 Frensdorf - Reundorf



Brauerei Schuhmann:



Datum: 6. Oktober 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Rothofweg 8, 96120 Bischberg



Brauerei Löwenbräu:



Datum: 6. Oktober 2017

Uhrzeit: 20 - 23 Uhr

Wo: Marktstraße 8, 96155 Buttenheim



Brauerei Knoblach:



Datum: 6. Oktober 2017

Uhrzeit:15 - 23 Uhr

Wo: Kremmeldorfer Straße 1, 96123 Litzendorf



Brauerei Hartmann:



Datum: 7. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Fränkische - Schweiz - Straße 26, 96110 Scheßlitz



Brauerei Kundmüller:



Datum: 13. - 14. Oktober 2017

Uhrzeit: 11 - 23 Uhr

Wo: Weiher 13, 96191 Viereth



Brauerei Fischer:



Datum: 13. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Freudeneck 2, 96179 Rattelsdorf



Brauerei Höhn:



Datum: 14. Oktober 2017

Uhrzeit: 15 - 23 Uhr

Datum: 21. Oktober 2017

Uhrzeit: 10 - 23 Uhr

Wo: Hauptstraße 11, 96117 Memmelsdorf



Brauerei Binkert:



Datum: 14. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 22 Uhr

Wo: Westring 5, 96149 Breitengüßbach



Brauerei St. Georgen:



Datum: 14. Oktober 2017

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Wo: Marktstraße 12, 96155 Buttenheim



Brauerei Dremel:



Datum: 20. - 21. Oktober 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Hauptstraße 21, 96196 Wattendorf



Brauerei Ott:



Datum: 21. Oktober 2017

Uhrzeit: 18 -23 Uhr

Wo: Oberleinleiter 6, 91332 Heiligenstadt i. OFr.



Brauerei Sonnenbräu:



Datum: 27. Oktober 2017

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Wo: Zaugendorfer Straße 4, 96179 Rattelsdorf



Brauerei Schwan:



Datum: 28.- 30. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Hauptstraße 16, 96138 Burgebrach



Drei Kronen Bräu:



Datum: 31. Oktober 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Hauptstraße 19, 96117 Memmelsdorf



Brauerei Hübner:



Datum: 31. Oktober 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Steinfeld 69, 96187 Stadelhofen



Brauerei Kraus:



Datum: 3. November 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Luitpoldstraße 11, 96114 Hirschaid



Brauerei Wagner:



Datum: 4. November 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Datum: 17. November 2017

Uhrzeit: 18 -23 Uhr

Wo: Am Waldhang 2, 96164 Kemmern



Brauerei Beck:



Datum: 4. November 2017

Uhrzeit: 18 - 23 Uhr

Wo: Steigerwaldstraße 8, 96170 Lisberg



Wagner Keller:



Datum: 10. November 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Am Waldhang 2, 96164 Kemmern



Brauerei Hummel:



Datum: 10. November 2017

Uhrzeit: 17 - 23 Uhr

Wo: Lindenstraße 9, 96117 Memmelsdorf



Brauerei Reh:



Datum: 11. November 2017

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Wo: Ellertalstraße 36, 96123 Litzendorf



Brauerei Grasser Huppendorf:



Datum: 22. November 2017

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Wo: Huppendorf 25, 96167 Königsfeld



Brauerei Hennemann:



Datum: 24. November 2017

Uhrzeit: 19 - 23 Uhr

Wo: Sambach 33, 96178 Pommersfelden



Hausbrauerei Stegaurach:



Datum: 2. Dezember 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Ruhlstraße 6, 96135 Stegaurach



Brauerei Kundmüller



Datum: 7. Dezember 2017

Uhrzeit: ab 11 Uhr

Wo: Weiher 13, 96191 Viereth



Brauerei Zehendner:



Datum: 15. Dezember 2017

Uhrzeit: 16 - 23 Uhr

Wo: Mönchsambach 18, 96138 Burgebrach