BMW fährt in Ebrach gegen Hauswand

In Ebrach im Landkreis Bamberg hat am Sonntag ein 68-Jähriger offenbar aus Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen BMW verloren, mit dem er in Richtung Bamberg unterwegs war. Laut Angaben der Polizei Bamberg-Land kam der Fahrer gegen 16 Uhr mit seinem Pkw in der Ortsdurchfahrt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen die Hauswand einer Bäckerei.



Der 68-Jährige sowie die anderen Insassen, drei ältere Damen, verletzten sich bei dem Aufprall mittelschwer und mussten zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.



Schaden: 50 000 Euro

Die Feuerwehr Ebrach war ebenso wie der Rettungsdienst im Einsatz. An der Hauswand und dem BMW-Pkw entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von insgesamt 50 000 Euro.