Blumen bei der Bamberger Polizei abgeholt

Zeugenhinweise im mittleren dreistelligen Bereich sorgen dafür, dass die Polizei im Landkreis Bamberg im vergangen Jahr erfolgreich ermitteln konnte. In diesem Jahr haben Katrin Bogdan und Thomas Heerlein in Breitengüßbach im August bei einem Tankstelleneinbruch wertvolle Hinweise geliefert und die Polizei so unterstützt.



Dafür bedankten sich der Leiter der Polizeiinspektion Bamberg Land, Albert Häfner, und sein Stellvertreter Werner Rebhan bei den Beiden - auch stellvertretend für die vielen anderen aufmerksamen Bürger und Nachbarn. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema lesen Sie im Premiumbereich auf inFranken.de