Big Poolparty

Getreu dem Motto ?Macht Alarm!? fand für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren wieder die legendäre Poolparty im Bambados Bamberg statt. Für ein abwechslungsreiches Programm und eine einzigartige Stimmung im kühlen Nass sorgten die Veranstalter iSo e.V., Stadt Bamberg, Stadtwerke Bamberg und das Bambados. Ehrenamtlich unterstützt, wurden sie hierbei von den Jugendkontaktbeamten der Polizei, der Wasserwacht, der DLRG und dem Arzt Marc Nettelmann.

?Die bereits über Jahre eingespielte Zusammenarbeit hat sich wieder einmal ausgezahlt ?, meint Sandra Ender von iSo e.V. ?Ein ausverkauftes Haus, glückliche Jugendliche und eine tolle Stimmung, mehr kann man sich nicht wünschen?, so ihr Fazit. Während das Jungvolk ausgelassen der Partylaune frönte, konnten die Eltern in der Sauna ausspannen. Dafür verlängerte das Bambados extra die Öffnungszeiten der Sauna um eine Stunde.

Unterteilt wurde das Bambados in zwei Bereiche: Party- und Sportarea. In der Partyarea feierten die Wasserpartyratten mit DJ Finnlyner und der Band Bambägga fröhlich bis spät in die Nacht. Im Sportbereich dagegen konnten die Jugendlichen beim Arschbombencontest, American Gladiator oder dem Log Slammer ihre Kräfte messen. Teamfähigkeit, Balance und Kraft waren beim Stand up Paddling (SUP) gefragt. Tatkräftige Unterstützung dabei erhielten die Jugendlichen von den Profis des Bamberger Faltboot-Clubs. ?Die Poolparty unterscheidet sich von anderen klassischen Partys durch ein interaktives Angebot?, so Mitorganisatorin Irma Schmidke von iSo e.V. ?Es kann gefeiert, getanzt aber eben auch Sport betrieben werden.? Und genau das, so der Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg, mache die Einzigartigkeit der Poolparty. ?Verschiedene Interessensgruppen der Stadt Bamberg, wie unter anderem der Bamberger Faltboot-Club, machen den spaßgeladenen und alkoholfreien Abend in einer besonderen Partylocation überhaupt erst möglich?, so Giersberg.