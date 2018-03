Betrunkener randaliert in Landgericht

In der Folge wurde der Mann von der Polizei festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, wollte ein 43-jähriger Hallstadter gegen 11.45 Uhr mit einer Bierflasche in der Hand das Landgericht Bamberg betreten. Weil der Mann betrunken und aggressiv war, wurde er aus dem Eingangsbereich des Gebäudes verwiesen. Daraufhin stieß dieser verbale Drohungen gegen einen Angehörigen der Justiz aus und entfernte sich schließlich.



Hieb- und Stichwaffen entdeckt

Aufgrund der getätigten Äußerungen wurde der Mann noch am Nachmittag im Bereich seines Wohnortes von der Polizei festgenommen und seine Wohnung nach Waffen durchsucht. Es konnten legale Waffen, in Form von diversen Hieb- und Stichwaffen, aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt führt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg Ermittlungen wegen Bedrohung gegen den Beschuldigten. Ein Ermittlungsrichter wollte im Verlauf des Freitags über einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft gegen den Mann entscheiden.