Besitzerin im Urlaub: Katze verursacht Brand in Bamberg

Bamberger Osten

Mieterin in Urlaub

Am Montagvormittag wurde die Polizei laut Bericht darüber verständigt, dass in einer Wohnung imder akustische Rauchmelder angeschlagen hatte. Feuerwehr und Polizei konnten durch das Küchenfenster Rauchentwicklung feststellen, weshalb die Wohnungstüre geöffnet werden musste.Wie sich herausstellte, war die. Ein Holzbrett, das auf dem Herd abgelegt war, verkohlte, weil vermutlich eine Katze den leichtgängigen Schalter am Herd "bedient" hatte.Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden.