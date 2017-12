Beim Abbiegen übersehen - schwerer Unfall im Kreis Bamberg

Am späten Samstagvormittag kam es an der Abzweigung Teuchatz - Tiefenpölz - Heiligenstadt zu einem schwereren Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet.Ein 71-jähriger Fahrer eines Landrover übersah beim Abbiegen den entgegenkommenden Verkehr, eine 26-jährige mit ihrem Audi. Durch den Unfall wurde die junge Frau verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt.Von der hinzugerufenen Feuerwehr musste sie aus ihrem Pkw geborgen werden. Glücklicherweise erlitt sie doch nicht so schwere Verletzungen. Die beiden Pkws erlitten Totalschäden mit insgesamt 14.000 EUR Sachschaden und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.