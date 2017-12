Bei Weihnachtsmärkten kommt Vorfreude auf

Es weihnachtet sehr! In etlichen Gemeinden im Landkreis Bamberg lockten Advents- und Weihnachtsmärkte zuletzt die Besucher an - stimmungsvoll ging es dort zu, begünstigt auch durch Schneefall.



Kinder singen für Nikolaus in Oberngrub

In Oberngrub begann es genau zum Start des Dorfadvents auch kräftig zu schneien. Die Kindergartenkinder, festlich als kleine Engel gekleidet, begrüßten den Nikolaus mit einem Lied und freuten sich anschließend über seine Geschenke, die er auf einem Schlitten auch für die Schulkinder mitgebracht hatte.



Buttenheimer Jubiläum kündigt sich an

In Buttenheim bot sich ein prächtiger Anblick, als das Buttenheimer Christkind mit seiner Engelschar die Besucher des Weihnachtsmarktes vor der eindrucksvollen Kulisse der Pfarrkirche St. Bartholomäus begrüßte. Organisiert wurde der Markt vom Buttenheimer Ortskulturkreis unter Leitung von Horst Feick. Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU) eröffnete den Markt. Pfarrerin Mirjam Elsel und Pfarrer Günther Seel sprachen besinnliche Worte. Mit ihrer Musik erfreuten der Chor der Kindertagesstätte Sonnenblume und die Jugendblaskapelle des Musikvereins Buttenheim die Besucher. Neben allerlei kreativen Angeboten, weihnachtlichen Spezialitäten und einer großen Produktpalette an fair gehandelten Waren war in diesem Jahr auch ein Stand der Gemeindeverwaltung vor Ort. Galt es doch schon jetzt auf die 900-Jahr-Feier der Marktgemeinde im Jahr 2018 hinzuweisen. Eigens produzierte Jubiläumsartikel können ab sofort in der Gemeindeverwaltung und bei "Schreiben und Basteln", Hauptstraße 1, erworben werden.