Bei grüner Fußgängerampel: 16-Jähriger im Kreis Bamberg von Auto angefahren

Leichte Verletzungen erlitt am Freitagmorgen ein 16-jähriger Fußgänger in Hirschaid im Landkreis Bamberg.Als der Jugendliche bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerte, wurde er von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde im Hüftbereich verletzt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.Der 45-jährige Autofahrer übersah den Jugendlichen beim Linksabbiegen von der Luitpoldstraße in die Bamberger Straße.