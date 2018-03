Bei Bamberg: Security-Mitarbeiter schlägt vor Disko zu

Security-Mitarbeiter schlägt 21-Jährigem ins Gesicht



In den frühen Morgenstunden des Samstags mussten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einem Streit in der Diskothek in der Michelinstraße ausrücken.Ein 25-jähriger Security-Mitarbeiter hatte kurz vor 04.00 Uhr mit zwei Gästen eine Meinungsverschiedenheit, in dessen Verlauf er handgreiflich wurde. Er schlug einem 21-Jährigen ins Gesicht und schubste einen 20-Jährigen, sodass auch dieser leicht verletzt wurde.Der hinzugerufene Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Durch die eingesetzten Streifen konnte der Streit geschlichtet werden, eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung folgt.