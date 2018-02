Bei Bamberg könnte ein Trainingszentrum für Terrorgefahren entstehen

Bamberg braucht sich keine Hoffnungen machen, dass das Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg vor 2025 Flächen abgeben oder seine Spitzenauslastung mit über 3000 Polizeianwärtern und Ausbildern verringern wird.



Bisher war 2019 als Ende der Spitzenauslastung vorgesehen. Auch die politisch gewünschte Freigabe der Wohnungen am Lindenanger und an der Wörthstraße scheint ausgeschlossen.



Darüber informierte Konversionsreferent Christian Hinterstein am Donnerstagnachmittag. Hintergrund sind die Pläne der Bundespolitik, die Bundespolizei von derzeit 41 000 Personen auf 55 000 aufzustocken.



Hinterstein berichtete auch über die Überlegungen der Bundespolizei, entweder in Schweinfurt oder in Bamberg, ein Trainingsgelände für "komplexe lebenbedrohliche Einsatzlagen" aufzubauen. Auf einer zehn Hektar großen Fläche jenseits der Autobahn (ehemaliger Panzerwaschplatz) sollen die Polizeischüler für Einsätze im Zusammenhang mit Terrorismusabwehr geschult werden.



Heinz Kuntke (SPD) zeigte sich wenig überrascht. Er sagte voraus, dass die Bundespolizei die Fläche auch nach 2025 in Anspruch nehmen werde. Kritik kam von Ursula Sowa (GAL). Sie will sich nicht damit abfinden, dass der Bund auf Dauer 180 Hektar in Beschlag nehme. Verdichtetes Bauen könne helfen, den Flächenbedarf zu reduzieren. "Bamberg darf sich nicht abspeisen lassen", sagte Sowa.