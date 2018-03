Beginn der Bauarbeiten: Sutte in Bamberg gesperrt

Nach der Kälte der vergangenen Woche haben am Montag die Arbeiten zum Kanal-, Leitungs- und Straßenbau im Bereich der Sutte in Bamberg begonnen. Zunächst sollen laut Stadt Leitungsprovisorien für die Gashausanschlüsse errichtet werden.Während der Dauer der Baumaßnahme ist die Durchfahrt "Sutte" am Jakobsberg für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine eigene Umleitungsbeschilderung soll es nicht geben, auf die Sperrung wird laut Stadtverwaltung durch entsprechende Hinweisschilder "Durchfahrt Sutte gesperrt" hingewiesen.Aus nördlicher Richtung wird das Berggebiet regulär über den Kaulberg oder weiträumig über den Münchner Ring erschlossen. Wie die Stadt mitteilt, können Anlieger außerhalb der Tages-Bauzeiten bis zum jeweiligen Baubereich von beiden Seiten in die Sutte einfahren. Die fußläufige Erreichbarkeit der Anwesen soll immer gewährleistet sein. Das Parken in der Sutte ist dagegen während der Bauabschnitte nicht möglich.Für die Schaffung von Ersatzstellplätzen sind laut Stadt innerhalb des Lizenzgebietes "T" vorhandene Dauerparkplätze in Stellflächen mit Mischnutzung und Lizenzstellflächen umgewidmet.