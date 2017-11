Baustelle bei Scheßlitz: Das Schlimmste ist überstanden

Wie das Staatliche Bauamt Bamberg auf Nachfrage mitteilt, soll am Freitag, 24. November, die Strecke von Scheßlitz in Richtung Stübig auf Höhe des Autobahnanschlusses der A70 wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Momentan ist die Straße dort noch halbseitig gesperrt.Am Montagabend, 27. November, soll dann auch die B22 von Würgau Richtung Scheßlitz wieder frei befahrbar sein. Allerdings nur vom Ortsausgang bis Höhe Schlappenreuth. Von Würgau aus kann somit Scheßlitz wieder über die Straße "Am steinernen Kreuz" im Industriegebiet erreicht werden.Die direkte Verbindung von Würgau nach Scheßlitz bleibt derweil noch gesperrt. Grund sind die Arbeiten am Kreuzungsbereich bei Scheßlitz, die wohl noch zwei Wochen in Anspruch nehmen.Das Staatliche Bauamt Bamberg erneuert seit Ende Oktober die B22 bei Scheßlitz. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro.Auch die Ortsdurchfahrt von Würgau soll erneuert werden, mehr dazu im Premium-Artikel