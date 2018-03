Baumfällung am alten Tütschengereuther Schulhaus erzürnt Anwohner

Karlheinz Pfohlmann versteht die Welt nicht mehr. Einst habe ihm Bürgermeister Johann Pfister (BI) versprochen, er wolle im Zuge der Arbeiten am neuen Dorfgemeinschaftshaus "alles dafür tun, dass die Bäume dort erhalten bleiben". Tatsächlich gelang es den Arbeitern, die das alte Schulhaus abrissen, mit so viel Vorsicht ans Werk zu gehen, dass die Linden- und Nussbäume verschont blieben.Doch in der vergangenen Woche rückten die Gemeindearbeiter plötzlich mit der Motorsäge an und stellten die Familie Pfohlmann als einzige Anwohner vor vollendete Tatsachen. Pfohlmann ist enttäuscht und wirft dem Bürgermeister Wortbruch vor. Pfister erklärt die Fällung damit, dass man die Außenanlagen neu konzipiert habe, da seien die Bäume im Weg gewesen. Daran, das vorher noch mit den Anwohnern zu besprechen, habe er schlicht nicht mehr gedacht. "Es tut mir leid, wir hätten vorher drüber reden können", räumt der Bürgermeister ein.Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in Kürze auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).