Zum 15. Mal findet dieses Jahr am Samstag, 24. März, von 9 bis 14 Uhr, die Stadtmesse statt und es dreht sich alles um das Thema "Bauen - Wohnen - Renovieren". Um 9 Uhr eröffnet der erste Bürgermeister von Herzogenaurach, German Hacker, auf der Musikbühne in der Hauptstraße die Messe. "RCR" liefert die musikalische Begleitung, gesponsert von der Herzo Werke GmbH, die Steuerungsgruppe "Fairtrade-Town" kümmert sich um den Kaffeeausschank, Verpflegung gibt es in und vor den Gaststätten, Cafés und Eisdielen der Innenstadt.

"Die Leitthemen werden neben vielen anderen Komponenten auch in diesem Jahr wieder "Energiesparen und Wohnen" sein. Herzogenaurach ist als "Europäische Energie- und Klimaschutzkommune" im Jahr 2017 mit dem european energy award (eea®) in Gold ausgezeichnet worden. Darauf sind wir, das Energieteam der Stadt mit allen Mitwirkenden, besonders stolz. Bei der Stadtmesse finden Sie zahlreiche Angebote und eine breite Palette von Ausstellern zu diesem wichtigen Thema", so German Hacker.



Zwischentitel: Viele Aussteller und Themen

Über 40 Aussteller geben den Bauherren und Renovierern umfangreiche Neuigkeiten, Entwicklungen und Möglichkeiten der Baubranche. Dazu gehören Informationen über Wärme, Wasser und Energie - zum Beispiel über Heizsysteme und ihre umweltfreundlichen Alternativen -, aber auch Aussteller über Garten- und Landschaftsbau sind dieses Jahr wieder stark vertreten. Darüber hinaus können sich Messebesucher mit den Themen Sicherheit vor Einbrüchen, Baufinanzierung oder Nachhaltigkeit informieren. Kostenlose und wertvolle Fachvorträge zu den Themen "Energie" und "Wohnen" vervollständigen das Programm und machen die Stadtmesse Herzogenaurach zu einer Pflichtveranstaltung für Immobilienbesitzer.



Zwischentitel: Ein Platz für zukünftige Baumeister

Die Veranstaltung bietet wieder ein vielseitiges Programm für Kinder. Sie können im Vorfeld der Stadtmesse selbst gebastelte Osternester in der Tourist Info abgeben. Diese werden am Tag der Messe gefüllt, anschließend an den Ständen versteckt und dürfen von 10 bis 14 Uhr gesucht werden. Die Teilnahme an der Osternestsuche ist kostenlos.

Die Kinder können auch dieses Jahr ihre Kreativität spielen lassen: Das Baumobil ist wieder am Marktplatz und lädt die jungen Baumeister von morgen ein zu bauen, was sie wollen: Von Bauwerken, Basteln von Kreiseln in der Kreiselwerkstatt oder das Bauen einer riesigen Kugelbahn ist alles möglich.