"Basketball-Bischoff" begeistert Bamberger

Der Angst ins Auge schauen



Christian Bischoff beginnt seinen Vortrag mit einer Frage: "Wer kennt mich noch aus Basketball Zeiten? Ich muss zugeben, ich bin schon nervös an alter Wirkungsstätte." Der Persönlichkeitstrainer und langjährige Basketball-Jugendtrainer in Bamberg hat die Veranstaltungsreihe "Bizz-Kraft" im Raum Bamberg eröffnet. Im mit 250 Zuschauern gut gefüllten Hegel-Saal der Bamberger Konzert- und Kongresshalle nimmt er dabei immer wieder Bezug auf seinen eigenen Werdegang: "Ich bin mit 16 von Zuhause ausgezogen, um meinen Traum, Basketballprofi zu werden, zu verwirklichen. Dieser Traum hat meinem Leben einen Sinn gegeben."Als die Karriere wegen Rückenproblemen vorbei war, war er gerade mal 19 Jahre alt. Bischoff gibt zu, innerhalb von drei Wochen emotional "total abgestürzt" zu sein. Bis ihm ein ehemaliger Trainer einen entscheidenden Ratschlag gab: "Christian, mit diesem Rückschlag sagt dir das Leben liebevoll: Ich habe etwas viel Besseres mit dir vor."Positives Denken, das steht im Mittelpunkt von Bischoffs Arbeit als Persönlichkeitstrainer. Je mehr man der Angst ausweiche, desto größer werde sie. "Aber wenn man der Angst ins Auge schaut, wird der Tiger zur Katze."Im Umgang mit anderen Menschen sieht Bischoff vier Säulen: Anerkennung, Verständnis, Vorbild sein und Verantwortung übertragen. "Ich habe noch keinen gesunden Menschen gefunden, der darauf nicht positiv reagiert." Hier musste er auch Kritik an seiner fränkischen Heimat äußern: "Die Franken haben es ja nicht so mit Lob." Woraufhin aus dem Publikum ein "Passt schon" zu vernehmen war.Immer wieder dankte Bischoff Wolfgang Heyder - der ehemalige Geschäftsführer der Brose Bamberg saß im Publikum: "Du hast vier Jahre in Folge angerufen, bevor ich als Trainer nach Bamberg kam."Nach diesem vielversprechenden Auftakt stehen bis zum Jahresende noch acht weitere "Bizz-Kraft"-Veranstaltungen in Bamberg/Hallstadt auf dem Terminplan. Und zwar: Am 22. März um 19.30 Uhr spricht Dr. Klemens Skibicki über "Ganzheitliches Management der digitalen Transformation von Unternehmen" (Konzerthalle). "Vermögen: Optionen in der Niedrigzinsphase" lautet das Thema von Norbert Faller und Harald Biefel am 12. April um 19.30 Uhr (Konzerthalle). Stephan Zehentmeier animiert am 9. Mai um 19.30 Uhr zum "Perspektivenwechsel - vom reaktiven zum kreativen Mindset" (Kulturboden). In "Das netzte Fahrzeug" nimmt Dr. Thomas Köhler seine Zuhörer am 30. Mai um 19.30 Uhr (Kulturboden) mit und widmet sich dabei den "Neuen Perspektiven für die Autobranche". Am 8. Juni um 19.30 Uhr (Konzerthalle) stellt Andreas Buhr klar: "Vertrieb geht heute anders." Sportlich wird es am 24. September um 19.30 Uhr (Kulturboden), wenn Thomas Heidenreich und Gerrit Mauch die "Coaching Zone" vorstellen und erklären, wie Unternehmen von Sportprofis lernen können. Auf die "Zukunft des Wohnungsmarktes in Deutschland aus Sicht der Investoren" wirft Michael Keune am 4. Oktober um 19.30 Uhr (Kulturboden) einen Blick. Das "Verhandeln im Grenzbereich - Strategien und Taktik für schwierige Fälle" steht am 22. November um 19.30 Uhr (Konzerthalle) bei Matthias Schranner im Mittelpunkt. Weitere Informationen und Karten gibt es online auf www.bizz-kraft.de Besucherstimmen:Bernd Bitterer:"Ich fand den Abend sehr schön. Ich habe gelernt, mehr auf den anderen einzugehen, Verständnis zu haben und seinem Herzen zu folgen."H. Hartmann & Karl-Heinz Wolfschmidt"Sehr gut war der Abend. Was wir mitnehmen? Wir sind gut so, wie wir sind!"Tanja Brosch"Das war ein sehr aufschlussreicher Abend. Ich habe viel für mich privat viel mitgenommen. Aber auch für die Arbeit. Ich werde morgen gleich meiner Kollegin morgen sagen: Schau dir den Christian Bischoff an."Kathrin Riese"Ich habe sehr viel im Umgang mit Menschen und mit mir selbst gelernt. Der Abend hat mir ein unglaubliches Selbstwertgefühl und eine große Motivation geschenkt."Dominik Feike"Der Abend war großartig. Ich habe gelernt, an sich selbst zu glauben und die eigenen Visionen durchzusetzen. Und dass die ersten zwar immer die schwersten sind, aber danach alles unglaublich leicht läuft."