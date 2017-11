Bambergs Jugendzentrum ist 40 Jahre jung

Das Jugendzentrum Bamberg am Margaretendamm feiert in diesem November sein vierzigjähriges Bestehen. Eine Woche lang, vom 11. bis 18. November, veranstalten Akteure des Hauses Konzerte, Angebote und Workshops. Das vielfältige Programm repräsentiert die aktuelle pädagogische Arbeit im Jugendzentrum und gibt Einblicke in die unterschiedlichen Jugendkulturen.



Seit 1977 steht das Jugendzentrum Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur individuellen, kulturellen Gestaltung ihrer Freizeit zur Verfügung. In den Jahren hat sich nicht nur das pädagogische Material verändert, sondern auch der ein oder andere Jugendarbeiter ist älter geworden. Einen Einblick in diese Entwicklung gibt eine Ausstellung rund um die Entstehung des Jugendzentrums, von den Anfängen bis zum heutigen Zentrum. Sie bildet den Auftakt der Jubiläumswoche und wird am Samstag, 11. November, um 17 Uhr von Oberbürgermeister Andreas Starke eröffnet. Zeitzeugen sind unter anderem Fotos und Dokumente aus den einzelnen Jahren. Die Ausstellung kann bis zum 25.11. während der Öffnungszeit des Jugendzentrums besucht werden.



Eine neue "Miniramp" für Skateboarder

Am Sonntag, 12. November, steht eine neue Attraktion im Blickpunkt. In der Halle des Jugendzentrums wird um 15 Uhr eine mobile "Miniramp" für Skateboarder eingeweiht. Den Bau hat der Rotary Club Bamberg unter der Präsidentschaft von Prof. Göran Hajak mit einer großzügigen Spende im Rahmen seines Sozial- und Sportprojekts "Build Your Own Ramp" ermöglicht. Auf der neuen Halfpipe können die jungen Sportler akrobatische Fahrmanöver und Sprünge üben, denn 2020 wird Skateboarding olympisch.



Das Programm der Jubiläumswoche

Die einzelnen Veranstaltungen der Jubiläumswoche:

Sonntag, 12. November: Skate Matinee, 14 bis 19 Uhr.

Dienstag, 14. November: Spielnachmittag, 16 bis 18 Uhr ; Tanzworkshop - Vielfalt mit Stil, 18 bis 19:30 Uhr.

Mittwoch, 15. November: Essen für Alle, 15.30 bis 20 Uhr; Meet & Greet, 20 bis 22 Uhr

Donnerstag, 16. November: Spieleabend, 17 bis 22 Uhr

Freitag, 17. November: Workshop: Sprechstimme, 18 bis 19 Uhr; Konzert mit "Drenches" und "Varan" (Post-Hardcore), 20 bis 22 Uhr.

Samstag, 18. November: JuZ meets Lichthöfe, 18 bis 22 Uhr; My Kellerparty, 19 bis 22 Uhr