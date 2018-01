Bamberger SPD stellt ihre Kandidaten vor

Bei der Landtagswahl tritt für die SPD im Stimmkreis Bamberg-Stadt Heinz Kuntke als Erststimmenkandidat an. Als Zweitstimmenkandidatin auf der oberfränkischen Liste wird er von Miriam Müller unterstützt.



Bei den Bezirkswahlen setzt die SPD erneut auf OB Andreas Starke. Über die Liste strebt zudem Klaus Stieringer in den Bezirkstag.



