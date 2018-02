Bamberger Minis freuen sich auf den Papst

Schon die Fahrt ist ein Erlebnis





Über 50 000 Ministranten allein aus Deutschland werden bei der Internationalen Wallfahrt vom 30. Juli bis 3. August nach Rom dabei sein. Für das Erzbistum Bamberg sind derzeit noch 800 Plätze auf der Campinganlage Roma Village gebucht: "Wir tun unser Möglichstes, um das Kontingent aufzustocken", erklärt Tobias Bienert aus dem Erzbischöflichen Jugendamt.Denn der Andrang der Minis, wie die jungen Altardiener liebevoll genannt werden, sei enorm. Bienert, der die Ministrantenarbeit im Erzbistum als Referent verantwortet, verweist auf 950 Anmeldungen. Und täglich werde die Warteliste länger! Kein Wunder, bei rund 10 500 Minis insgesamt aus allen Pfarreien im Erzbistum Bamberg.Jungen und Mädchen ab 13 Jahren von Hof bis Ansbach, von Bamberg bis zum Nürnberger Land wollen sich dieses "Event" nicht entgehen lassen. Allein schon die Fahrt in Doppeldeckerbussen à 74 Sitzplätze dürfte Freude bereiten. "Rom als die große Stadt des Katholizismus zieht, Papst Franziskus sowieso", weiß der 34-jährige Tobias Bienert, der selbst eine Ministrantenlaufbahn hinter sich hat. Die Internationale Ministrantenwallfahrt sei inzwischen eine "gewachsene Tradition" und "das" Highlight im Jahr.Dem könnten sich auch Erwachsene nicht entziehen, lächelt Bienert. Schließlich gebe es bis jetzt bereits hundert ältere Begleiter der reiselustigen Minis, Diözesan-Ministrantenpfarrer Norbert Förster sei dabei und natürlich Erzbischof Ludwig Schick: "Er wird mit allen Bamberger Minis auch den Abschlussgottesdienst in der Kirche Santa Maria die Angeli feiern, bei dem etliche Buben und Mädchen am Altar zum Einsatz kommen werden", sagt Bienert.Während der aktuell laufenden Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Ingolstadt stellte Jugendbischof Stefan Oster (Passau) das Programm der Mini-Wallfahrt sowie das Motto vor, das sich an Psalm 34 orientiert: "Suche Frieden und jage ihm nach." Die 14-jährige Ministrantin Johanna Funk und der 17-jährige Ministrant Jonas Ferstl assistierten dem Bischof bei dem Pressegespräch.Sie drückten aus, was ihre jungen Mitstreiter am Altardienst so begeistert: "Ich finde es schön, wenn man spürt, dass auch anderen Jugendlichen der Glaube wichtig ist und sie gerne Ministranten sind", sagte Johanna. Sie sei gespannt darauf, Papst Franziskus bei der großen Audienz auf dem Petersplatz live zu sehen - zusammen mit dann wohl 80 000 Minis aus 16 Ländern. Außerdem gefällt ihr das Motto der Wallfahrt: "Jeder kann etwas für den Frieden tun, in der Familie, Schule, Gruppe!" betonte Johanna. Und: "Frieden heißt auch, zufrieden sein, dann strahlt man Frieden aus."Jonas Ferstl fährt bereits zum dritten Mal nach Rom. Der 17-Jährige ist begeistert von der Stadt und den vielen historischen Bauwerken. Ihm sei der Glaube sehr wichtig: "Es ist gut, etwas zu haben, an dem ich mich festhalten kann - auch dann, wenn's einmal nicht so gut läuft. Fußball ist klasse - aber wenn's mal richtig eng wird im Leben, kann er dir auch nicht wirklich helfen."Jugendbischof Oster räumte ein, dass es heutzutage für die Minis nicht leicht sei, offen zu ihrem Glauben und zu ihrem Dienst zu stehen. "Die Wallfahrt will sie und ihre Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg stärken!" Er erlebe immer wieder 16-,17-jährige Ministranten, die eigentlich das Handtuch werfen wollten. Doch wegen der Romwallfahrt "bleiben sie dann doch dabei".Da die deutsche katholische Kirche weltweit die einzige sei, die in allen Diözesen Strukturen der Ministrantenpastoral aufgebaut habe, sei die hohe Zahl der nach Rom reisenden Minis aus Deutschland zu erklären. Darauf wies Alexander Bothe hin, Referent der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz und zuständig für die Ministrantenwallfahrt.Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.romwallfahrt-minis.de