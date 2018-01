Bamberger Grüne küren ihre Kandidaten

Neben den Landtagskandidaten wurden am Donnerstagabend in Bischberg auch die Bewerber für den Bezirkstag nominiert. Für Bamberg-Stadt tritt Andreas Lösche an, für Bamberg-Land stellt sich Helga Bieberstein zur Wahl.



Als Listenkandidaten kürten die Grünen Jonas Glüsenkamp (Landtag/Stadt) und Ralph Behr (Landtag/Land) sowie Anna-Sophie Braun (Bezirk/Stadt) und Peter Gack (Bezirk/Land).



