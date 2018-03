Bamberger Fähre startet in Saison

Rechtzeitig vor Ostern nimmt die kleine Fähre zwischen Mühlwörth und Leinritt wieder ihren Betrieb auf. Am Karfreitag, 30. März, beginnt ihre nunmehr sechste Saison. Wie das Don-Bosco-Jugendwerk als Betreiber weiter mitteilt, hat sich an den Betriebszeiten und Preisen nichts geändert. Das heißt, die kurze Verbindung über den linken Regnitzarm kann auch 2018 täglich außer Montag von 10.30 bis 20.30 Uhr - in der Vor- und Nachsaison nur bis zum Beginn der Dämmerung - genutzt werden.



Erwachsene zahlen für das Übersetzen 1 Euro, Kinder ab 6 Jahren 50 Cent. Jüngere dürfen in Begleitung Erwachsener kostenlos mitfahren, auch Fahrräder, Kinderwagen, Koffer, Einkaufstaschen und ähnliches kosten nichts extra.



Die Fähre blickt inzwischen auf fünf erfolgreiche Jahre zurück. Seit 2013 haben ungezählte Bamberger und Besucher der Stadt die schwimmende Attraktion bei der Villa Concordia genützt. Während es keine genauen Angaben über die Zahl der Fahrgäste gibt, gibt eine Statistik Auskunft darüber, wie viele Stunden die ehrenamtlichen Fährleute im Einsatz waren. Seit der Inbetriebnahme leisteten die Frauen und Männer demnach 8845 Stunden in 4285 Schichten und an 934 Betriebstagen.



Lernort für Jugendliche

Das Don-Bosco-Jugendwerk nützt die Fähre von Anfang an als Betätigungsfeld für Jugendliche mit schwierigen Biografien. Sie soll ihnen ein Lernort sein, an dem sie etwas für ihr eigenes Leben, ihre Zukunft mitnehmen. Außerdem erhalten sie ein Taschengeld, wenn sie ihre Schicht absolviert haben. Das auch für die Fähre zuständige Don-Bosco-Projekt heißt "Zahltag" (Projektleiter: Felix Ströhlein).

Emil Hartmann, der Gesamtleiter des Jugendwerks, zieht nach den ersten fünf Jahren eine rundum positive Bilanz. Ihn freut, wie gut die Fähre von der Öffentlichkeit angenommen wird. Den Einsatz der Ehrenamtlichen für das weit und breit einmalige Projekt nennt er gar "sensationell".



Dass nicht immer ein Jugendlicher an Bord dabei war und ist, schmälert aus Sicht des Pädagogen Hartmann den Erfolg nicht. Er verweist darauf, dass die "Zahltag"-Schützlinge 2017 immerhin 70 Prozent der Betriebszeiten abgedeckt hätten. Im Übrigen sei nicht die Quantität sondern die Qualität entscheidend. Das Projekt lohne sich, wenn auch nur einzelne Jugendliche aus den Gesprächen mit den Ehrenamtlichen und aus dem Umgang mit den Fahrgästen etwas für sich und für ihr weiteres Leben lernen, so Hartmann. Aus den Rückmeldungen der Fährleute zieht er jedenfalls den Schluss, dass die Fähre ihrem ungewöhnlichen Namen Ehre macht: Sie heißt "Chance Jugend".



Die Einnahmen aus dem Fährbetrieb fließen nach Hartmanns Angaben ausnahmslos in das Projekt "Zahltag", das sich das Jugendwerk pro Jahr rund 80 000 Euro kosten lasse. Immerhin: Etwa ein Viertel dieses Betrags erwirtschaftet allein die Fähre. jb