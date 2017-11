Bamberger Chefarzt-Prozess: Mutmaßliches Opfer sagt als Zeugin aus

Zu sexuellen Handlungen gezwungen



Im Prozess gegen einen früheren Chefarzt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ist das mutmaßliche Opfer als Zeugin vernommen worden. Allerdings ist die Öffentlichkeit am Donnerstag aus der Verhandlung vor dem Landgericht Bamberg ausgeschlossen worden.Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen vor, im Dezember 2016 eine ihm unterstellte Mitarbeiterin am Arbeitsplatz zu einer sexuellen Handlung gezwungen zu haben. Aufgrund des verschärften Sexualstrafrechts wertet sie dies als Vergewaltigung.Der Arzt ließ am Mittwoch zum Prozessauftakt eine Erklärung verlesen , in der er beteuerte, der sexuelle Kontakt sei einvernehmlich gewesen. Die Anschuldigungen seien vielmehr ein Komplott von Mitarbeiterinnen, mit denen er Sexualkontakt gehabt habe. Ein Urteil wird im Dezember erwartet.