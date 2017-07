Bamberg zaubert 2017: Das Programm am Sonntag

Hier finden Sie das "Bamberg zaubert"-Programm vom Sonntag, 16. Juli, sortiert nach Auftrittsflächen/Bühnen.





Auftrittsfläche Bäckerei Fuchs - Hauptwachstraße/Kleberstraße





12.00 Uhr: Batek

12.30 Uhr: Tony Zyrus

13.00 Uhr: Lady Vee

13.30 Uhr: Marcelo Lang

14.00 Uhr: ACE-K

14.30 Uhr: Mauranga

15.00 Uhr: Alexander Lehmann

16.00 Uhr: Hörbi Kull

17.00 Uhr: Timothy Thomson

18.00 Uhr: James Rawlings

19.00 Uhr: Paul Tolhurst

19.30 Uhr: Dan Marques





Sparda-Bank-Bühne - Maxplatz





12.00 Uhr: Konzert "TriPles"

15.00 Uhr: Kindernachmittag

16.30 Uhr: Aufbau und Soundcheck Band

17.30 Uhr: Konzert "Wednesday Project"

19.30 Uhr: Verleihung Publikumspreis

20.00 Uhr: Body & Soul

20.30 Uhr: Tanzetage

21.00 Uhr: Magische Nacht mit den Festivalkünstlern und Comedian Erasmus Stein





Auftrittsfläche Bäckerei Fuchs, Backhäusla - Franz-Ludwig-Straße







12.00 Uhr: Marcelo Lang

12.30 Uhr: Professor Plunger

13.00 Uhr: Braidon Morris

13.30 Uhr: Miyam

14.00 Uhr: Mantega

14.30 Uhr: Sam Sebastian

15.30 Uhr: Timothy Thomson

16.00 Uhr: Tom Kratz

17.00 Uhr: Kaa

18.30 Uhr: Otto il Bassotto

19.30 Uhr: Kabaré Puballa Marionette

20.30 Uhr: James Rawlings











Stadtwerke Bamberg-Bühne Gabelmann - Grüner Markt





12.30 Uhr: Otto il Bassotto

13.00 Uhr: Mario Morris

13.30 Uhr: Dan Marques

14.00 Uhr: SchenkSpaß

14.30 Uhr: Peppi The Clown

15.00 Uhr: Diogo Alvares

16.00 Uhr: Mario Richter

17.00 Uhr: Zauberfuzzi

18.00 Uhr: Braidon Morris

19.00 Uhr: Kamimaro

20.00 Uhr: Tutu Marques

21.00 Uhr: Fuego Rojo

22.00 Uhr: Paul Tolhurst





Auftrittsfläche Reisebüro Schiele - Lange Straße / Ecke Habergasse





12.00 Uhr: Tom Kratz

12.30 Uhr: Peppi The Clown

13.00 Uhr: Kabaré Puballa Marionette

13.30 Uhr: Tony Zyrus

14.30 Uhr: Batek

16.00 Uhr: Alexander Lehmann







Auftrittsfläche Hofbräu - Geyerswörthplatz



12.00 Uhr: Cia Intrépidos

13.00 Uhr: Kaa

14.00 Uhr: Kamimaro

15.00 Uhr: Tony Zyrus

16.00 Uhr: Paul Tolhurst

17.00 Uhr: Miyam

17.30 Uhr: Mauranga

18.00 Uhr: Tutu Marques

19.00 Uhr: Hörbi Kull

20.00 Uhr: Mr. Mostacho

21.00 Uhr: JAGO & L-ION

22.00 Uhr: Shining Shadows





Auftrittsfläche Brudermühle - Geyerswörthplatz



12.30 Uhr: ACE-K

13.30 Uhr: The PikaPau

14.30 Uhr: James Rawlings

15.30 Uhr: Samuelito

16.30 Uhr: Lumino FX

17.30 Uhr: Idio2

18.30 Uhr: Alexander Lehmann

19.30 Uhr: Sam Sebastian

20.30 Uhr: The PikaPau

21.30 Uhr: Mauranga





Auftrittsfläche bei Alt Ringlein und Kachelofen - Katzenberg



15.00 Uhr: Lady Vee

17.00 Uhr: Kamimaro





Auftrittsfläche Cafe Müller - Austraße



12.00 Uhr: Alexander Lehmann

13.00 Uhr: Mario Richter

14.00 Uhr: Tom Kratz

15.00 Uhr: SchenkSpaß

16.00 Uhr: Batek

17.00 Uhr: Professor Plunger

18.00 Uhr: Kabaré Puballa Marionette

19.00 Uhr: Miyam

20.00 Uhr: Braidon Morris







Auftrittsfläche Austraße / Ecke Jesuitenstraße





12.30 Uhr: Diogo Alvares

13.30 Uhr: Timothy Thomson

14.30 Uhr: Samuelito

15.30 Uhr: Mantega

16.30 Uhr: Mario Morris

17.30 Uhr: Peppi The Clown

18.30 Uhr: Mario Richter

19.30 Uhr: Lady Vee







Auftrittsfläche Martinskirche - Grüner Markt



12.30 Uhr: Lumino FX

13.30 Uhr: Idio2

14.30 Uhr: Hörbi Kull

15.30 Uhr: Mr. Mostacho

16.30 Uhr: Mantega

17.30 Uhr: Cia Intrépidos

18.30 Uhr: Schenkspaß

19.30 Uhr: Zauberfuzzi

20.30 Uhr: Shining Shadows

21.00 Uhr: Dan Marques







Auftrittsfläche Karstadt-Haupteingang - Grüner Markt



12.00 Uhr: Samuelito

13.00 Uhr: Zauberfuzzi

14.00 Uhr: Tutu Marques

15.00 Uhr: Otto il Bassotto

16.00 Uhr: Marcelo Lang

17.00 Uhr: ACE-K

18.00 Uhr: The PikaPau

19.00 Uhr: Diogo Alvares

20.00 Uhr: Professor Plunger

21.00 Uhr: Kaa

22.00 Uhr: JAGO & L-ION