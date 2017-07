Die Künstler auf Bamberg zaubert 2017: Peppi The Clown

Sei ne Spezialität sind Ballons: Viele Ballons, in kurzer Zeit. Sämtliche Verknotungen sind Teil seines Repertoirs.Im Alter von neun Jahren begann der gebürtige new Yorker mit Jonglage, Pantomime und Ballonkunst. Wenn er mit seinen Ballons die Bamberger Kinderaugen zum Leuchten bringt, ist er voll in seinem Element.