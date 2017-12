Bamberg: Weil er sich verfolgt fühlte - 27-Jähriger schlägt Ex seiner Freundin

Am Montag, 25. Dezember um 15.26 Uhr, fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem 27-jährigen Freund die Feldkirchenstraße in Bamberg. Wie die Polizei berichtet, nahm die Fahrt ein gewaltsames Ende.Nachdem der 44-jährige Ex-Freund der Frau dem Paar mit seinem Wagen hinterher fuhr, fühlte sich der 27-jährige Mann verfolgt, stieg aus dem Auto und lief zu dem anderen Mann. Daraufhin schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht und trat ihm gegen die Wade.Letztlich trat der Aggressor auch noch gegen die Fahrertüre des Autos des 44-jährigen und verursachte Dellen an dieser. Danach fuhr das Paar vom Ort des Geschehens weg. Den Täter erwartet jetzt die Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.