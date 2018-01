Bamberg: Supermarkt-Dieb bei Flucht von Zeugen geschnappt

Ein 24-Jähriger versuchte aus einem Bamberger Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zu fliehen, als er am Dienstagnachmittag beim Diebstahl erwischt wurde. Wie die Polizeiinspektion Bamberg Stadt mitteilt, wurde er von einem Beobachter verfolgt und anschließend festgehalten.Der Täter wurde vom Personal dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von knapp 81 Euro in seinen Rucksack packte. Als der Mann gehen wollte, sprach ihn ein Mitarbeiter auf den Diebstahl an. Daraufhin stieß ihn der Dieb zur Seite und ergriff die Flucht.Dies wurde allerdings von einem Außenstehenden beobachtet, der den Mann verfolgte und in Nähe des Supermarktes bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festhalten konnte. Die Polizei stellte einen Alkoholwert von 1,5 Promille beim Täter fest.