Bamberg: Streit in Warteschlange in Sandstraße eskaliert

Am Sonntag kam es gegen 03.00 Uhr an einem Straßenverkauf in der Oberen Sandstraße in Bamberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger Kunde des Verkaufs wollte laut Bericht der Polizei seine Wartezeit verkürzen und bat einen unmittelbar vor der Verkaufsstelle stehenden Bekannten ihm etwas mitzubringen.



Dies missfiel einem etwas weiter hinten in der Schlange stehenden Mann und es kam zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser eskalierte schließlich und der bislang unbekannte Täter schlug dem 22-Jährigen mit der Faust in das Gesicht.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 28 Jahre, ca. 180 cm groß und kräftige Statur, kurze, beigefarbene Hose, schwarze Sneaker, schwarze Jacke, schwarze Haare, fränkischer Dialekt. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die PI Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.