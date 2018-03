Bamberg steht auf unverpackt

Öffnungszeiten und Adresse

Vom Getreide aus der Region in riesigen Gläsern zum Selbst-Abfüllen bis zum Zungenreiniger aus Kupfer in einer recyclebaren Pappverpackung - Alina und Theres Gerischer bieten in ihrem Laden "Unverpackt Bamberg" in der Luitpoldstraße vieles an, was man in Supermärkten vergeblich sucht. Und vor allem: ohne umweltschädlichen Verpackungsmüll.Seit drei Monaten hat der Unverpackt-Laden mittlerweile geöffnet und die beiden sind sehr zufrieden damit, wie es bisher läuft. "So langsam wird es Routine", sagt Alina Gerischer über das Arbeiten an und in ihrem Herzensprojekt. Damit die Umsetzung des Ladens überhaupt realistisch wurde, hatten die Schwestern über Crowdfunding versucht, finanzielle Unterstützung zu bekommen - mit Erfolg. Ob der Wunsch nach unverpackten Lebensmitteln und Nutzgegenständen mehr ist, als nur ein Trend, wird die Zukunft zeigen. Aktuell sind die beiden zuversichtlich: "Wir haben noch sehr viel vor."Einen ausführlicheren Artikel lesen Sie im Premiumbereich von infranken.deDer Laden in der Luitpoldstraße 36 hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags bis 16 Uhr.