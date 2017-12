Bamberg: SPD möchte leerstehende Wohnungen an Studenten vermieten

Schon Mitte November starteten Oberbürgermeister Andreas Starke und Universitätspräsident Godehard Ruppert einen Aufruf, dass Studierende dringend Wohnungen suchen. Es wird befürchtet, dass viele Studenten ihren Studienort wechseln, wenn sie in Bamberg keinen geeigneten Wohnraum finden.



"Wir haben in Bamberg einen Mangel an günstigem Wohnraum und dies betrifft auch Studentinnen und Studenten die aufgrund der Zulassungen zu Studienfächern teilweise sehr kurzfristig vor Beginn des Semesters erschwinglichen Wohnraum in Bamberg benötigen", betont Heinz Kuntke, Stadtrat der SPD. Es wurde schon einiges unternommen um den Mangel zu minimieren, wie zum Beispiel das Bauen von Studentenwohnheimen. Doch das scheint nicht auszureichen.



Auf dem Konversionsgelände wäre eine Zwischennutzung möglich

Außerdem bestand noch die Hoffnung, dass das Konversionsgelände die Möglichkeit eröffnet, Wohnraum zu schaffen. Doch durch die Nutzung der Wohngebäude und Flächen durch die Landesregierung zur Schaffung einer Aufnahmeeinrichtung in Oberfranken (AEO) und durch die Bundespolizei für ein neues Ausbildungszentrum, konnten bis heute noch keine zusätzlichen Wohnungen geschaffen werden.



Da für die Aufnahmeeinrichtung wesentlich mehr Wohnblöcke renoviert wurden, als tatsächlich genutzt werden, stellt sich für die SPD-Fraktion die Frage, ob nicht eine Zwischennutzung der leerstehenden Wohnungen möglich wäre.



SPD-Stadtratsfraktion stellt Antrag

In einem Antrag an die Stadtverwaltung wurde diese deshalb beauftragt, Verhandlungen mit der Bayerischen Staatsregierung über diese Möglichkeit zu führen. "Da die Aufnahmeeinrichtung nur noch wenige Jahre in Bamberg verbleiben soll, ist eine reguläre Nutzung als Mietwohnungen nicht möglich. Deshalb befürwortet die SPD-Fraktion eine Nutzung durch Studenten, da diese eine Wohnung häufig nur für eine kürzere Zeitspanne suchen", stellt Peter Süß, Stadtrat der SPD, fest.